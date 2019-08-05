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Вирок, яким 5 осіб засуджено за напад на Гандзюк - набрав законної сили

Вирок, яким 5 осіб засуджено за напад на Гандзюк - набрав законної сили

Київ • УНН

 • 8547 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Вирок суду, відповідно до якого п’ять осіб засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на Катерину Гандзюк, набрав законної сили та звернутий до виконання, пише УНН з посиланням на Twitter прес-секретаря очільника ГПУ Лариси Сарган.

“Вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області, відповідно до якого п’ять осіб засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на К.Гандзюк, набрав законної сили та звернутий до виконання”, — зазначила вона у повідомленні.

Варто нагадати, що генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського — фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

На питання, чи відповідає дійсності інформація, що обвинувачення щодо Павловського у справі Гандзюк передали до суду, Лисенко відповів: “Обвинувальний акт передали до суду”, — сказав речник ГПУ.

Українські Національні Новини

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