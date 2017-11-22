Производство шоколада увеличилось в октябре почти на 20%

Как сообщили в ведомстве, всего в январе-октябре было произведено 137 тыс. тонн шоколада, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за десять месяцев в Украине было произведено 149 тыс. тонн кондитерских сахарных выборов, не содержащих какао, в том числе белого шоколада, что на 2,4% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, в Украине было произведено шоколада готовых пищевых продуктов, содержащих какао (кроме какао-порошка), в сентябре 2017 года 17,6 тыс. тонн, что на 22,5% больше, чем в августе этого года.