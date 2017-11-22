Виробництво шоколаду збільшилося у жовтні майже на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна жовтні 2017 року виробила 20,9 тис. тонн шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, що на 17,7% більше, ніж у вересні цього року без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Як поінформували у відомстві, загалом у січні-жовтні було виготовлено 137 тис. тонн шоколаду, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Крім того, за десять місяців в Україні було вироблено 149 тис. тонн кондитерських цукрових виборів, які не містять какао, в тому числі білого шоколаду, що на 2,4% менше, ніж торік.
Нагадаємо, в Україні було виготовлено шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку), у вересні 2017 року 17,6 тис. тонн, що на 22,5% більше, ніж у серпні цього року.