Виробництво шоколаду збільшилося у жовтні майже на 20%

Як поінформували у відомстві, загалом у січні-жовтні було виготовлено 137 тис. тонн шоколаду, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, за десять місяців в Україні було вироблено 149 тис. тонн кондитерських цукрових виборів, які не містять какао, в тому числі білого шоколаду, що на 2,4% менше, ніж торік.

Нагадаємо, в Україні було виготовлено шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку), у вересні 2017 року 17,6 тис. тонн, що на 22,5% більше, ніж у серпні цього року.