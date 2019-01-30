Производство игрушек в Украине выросло на 43%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Производство игрушек в Украине в прошлом году возросло на 43,2% по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Так, игрушек, "изображающих животных и других существ, кроме людей", в прошлом году изготовили 454 тысячи 700 штук.
При этом нет данных по изготовлению в Украине кукол в прошлом году.
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Также в прошлом году упало производство игрушечных поездов и деталей для них, а также моделей в уменьшенном размере, наборов для сборки и игрушек для конструирования - на 13,8%, до 1 млн 968 тыс. 205 штук.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, эксперт назвала игрушки, которые не стоит покупать ребенку.