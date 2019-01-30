Виробництво іграшок в Україні зросло на 43%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Виробництво іграшок в Україні торік зросло на 43,2% у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, іграшок, "що зображують тварин та інших істот, крім людей", торік виготовили 454 тисячі 700 штук.
При цьому немає даних щодо виготовлення в Україні ляльок у минулому році.
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Також торік впало виробництво іграшкових потягів та приладдя для них, а також моделей у зменшеному розмірі, наборів для складання та іграшок для конструювання - на 13,8%, до 1 млн 968 тис. 205 штук.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, експерт назвала іграшки, які не варто купувати дитині.