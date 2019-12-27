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Производители мяса птицы снизили цены

Производители мяса птицы снизили цены

Киев  •  УНН

 • 13400 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинские производители снизили цены на мясо домашней птицы. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в июне средние цены производителей мяса домашней птицы составляли 40 грн/кг, в октябре - 39 грн/кг, а в ноябре - 38,6 грн. По данным АМКУ, производство мяса птицы в Украине - это 93% курятины и 7% других видов (индейка, утка, гуси).

Кроме того, упали средние цены производителей свинины - на 2%, до 66,6 грн за кг продукта.

При этом, производители мяса крупного рогатого скота (преимущественно говядина и телятина) повысили средние цены на продукт - на 0,7%, до 67,6 грн за кг.

Речь идет о стоимости свежего или охлажденного продукта.

Таким образом, курятина остается самым дешевым видом мяса в Украине.

Напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.

За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС.

Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом - доступной ценой. В частности, украинская птица вошла в крупные потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины. Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

Украинские Национальные Новости

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