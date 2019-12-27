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Виробники м'яса птиці знизили ціни

Виробники м'яса птиці знизили ціни

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українські виробники знизили ціни на м'ясо свійської птиці. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у червні середні ціни виробників м'яса свійської птиці становили 40 грн/кг, у жовтні - 39 грн/кг, а у листопаді - 38,6 грн. За даними АМКУ, виробництво м'яса птиці в Україні — це 93% курятини і 7% інших видів (індичка, качка, гуси).

Окрім того, впали середні ціни виробників свинини - на 2%, до 66,6 грн за кг продукту.

При цьому, виробники м'яса великої рогатої худоби (переважно яловичина та телятина) підвищили середні ціни на продукт - на 0,7%, до 67,6 грн за кг.

Йдеться про вартість свіжого чи охолодженого продукту.

Таким чином, курятина залишається найдешевшим видом м'яса в Україні.

Нагадаємо, в Україні курятина дешевша, ніж у Польщі, Угорщині та Іспанії.

За останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини у ЄС.

Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою - доступною ціною. Зокрема, українська птиця увійшла до великих споживчих сегментів ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.

Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України. Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн на рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.

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