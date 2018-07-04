Производители мяса птицы и яиц стали абсолютными лидерами среди животноводов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине за последние двадцать лет сфера птицеводства рекордно повысила свою эффективность благодаря концентрации, развитии и вкладам сельхозпроизводителей, сообщил специалист Института аграрной экономики Леонид Тулуш, передает УНН.
Если в начале 2000-х доля сельхозпредприятий в общем объёме производства мяса птицы не превышала 40%, то уже во второй половине 2000-х она составила 75% и увеличилась до 85% за последние годы. При этом доля сельхозпредприятий в общем объеме производства мяса КРС составляет лишь четверть и остается практически неизменной с 2000-х годов, а мяса свиней — ½ и только в последние годы медленно растет.
Отметим, что согласно выводам ФАО (продовольственная и с/х организация ООН), производство курятины гораздо эффективнее с точки зрения использования ресурсов, нежели производство говядины.
“Соотношение белка растительного происхождения и белка животного происхождения составляет 54:1 для говядины. Наиболее эффективным считается производство куриного мяса, при котором это соотношение составляет 4:1”, — сообщают в ООН.
При этом, государственная финансовая поддержка позволила крупнейшим украинским игрокам рынка мяса птицы и яиц переориентироваться на внешние рынки, отметил Тулуш.
Ранее УНН также сообщал, что за последние годы Украина значительно вырвалась вперед на внешних рынках в сегменте торговли мясом птицы и на сегодняшний день входит в ТОП-10 крупнейших мировых экспортеров, поставляя отечественную продукцию в страны Европы и Азии.
Что касается государственной поддержки, продолжил Тулуш, то наибольшие суммы агрокомпании получили в 2017 году от программы так называемой “квазиакумуляции”, когда государство возвращало предприятиям часть от уплаченных ими же налогов.
Эксперты, напомним, считали эту программу одной из самых прозрачных, а введена она была в том же 2017 году по рекомендациям МВФ с целью детенизировать сектор АПК и мотивировать сельхозпредприятия легально платить налоги, не уклоняясь при помощи всевозможных схем. Однако в этом году система господдержки поменялась и в результате уменьшилась в разы.
Правительство решило поощрять не тех, кто платит легально налоги в бюджет, а тех, кто развивает отрасль путем расширения производств, строительства и модернизации животноводческих комплексов.
Всего в 2018 году предполагается предоставить дотаций на сумму 4 млрд грн, включая компенсации на строительство комплексов и содержание молодняка.