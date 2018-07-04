Виробники м'яса птиці і яєць стали абсолютними лідерами серед тваринників

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КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні за останні двадцять років сфера птахівництва рекордно підвищила свою ефективність завдяки концентрації, розвитку і внескам сільгоспвиробників, повідомив фахівець Інституту аграрної економіки Леонід Тулуш, передає УНН.

Якщо на початку 2000-х частка сільгосппідприємств у загальному обсязі виробництва м'яса птиці не перевищувала 40%, то вже в другій половині 2000-х вона сягнула 75% і збільшилася до 85% за останні роки. При цьому частка сільгосппідприємств у загальному обсязі виробництва м'яса ВРХ становить лише чверть і залишається практично незмінною з 2000-х років, а м'яса свиней - ½ і тільки в останні роки повільно зростає.

Відзначимо, що згідно з висновками ФАО (продовольча і с/г організація ООН), виробництво курятини набагато ефективніше з точки зору використання ресурсів, ніж виробництво яловичини.

"Співвідношення білка рослинного походження і білка тваринного походження становить 54:1 для яловичини. Найбільш ефективним вважається виробництво курячого м'яса, при якому це співвідношення становить 4:1", - повідомляють в ООН.

При цьому державна фінансова підтримка дозволила найбільшим українським гравцям ринку м'яса птиці і яєць переорієнтуватися на зовнішні ринки, зазначив Тулуш.

Раніше УНН також повідомляв, що за останні роки Україна значно вирвалася вперед на зовнішніх ринках в сегменті торгівлі м'ясом птиці і на сьогоднішній день входить в ТОП-10 найбільших світових експортерів, поставляючи вітчизняну продукцію в країни Європи і Азії.

Що стосується державної підтримки, продовжив Тулуш, то найбільші суми агрокомпанії отримали в 2017 році від програми так званої "квазіакумуляціі", коли держава повертала підприємствам частину від сплачених ними ж податків.

Експерти, нагадаємо, вважали цю програму однією з найпрозоріших, а введена вона була в тому ж 2017 році після рекомендацій МВФ з метою детінізувати сектор АПК та мотивувати сільгосппідприємства легально платити податки, не ухиляючись за допомогою всіляких схем. Однак в цьому році система держпідтримки змінилася і в результаті зменшилася в рази.

Уряд вирішив заохочувати не тих, хто платить легально податки в бюджет, а тих, хто розвиває галузь шляхом розширення виробництв, будівництва та модернізації тваринницьких комплексів.

Всього в 2018 році передбачається надати дотацій на суму 4 млрд грн, включаючи компенсації на будівництво комплексів і утримання молодняку.

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