Производитель шоколада Ritter Sport отказался прекратить работу в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Немецкий производитель шоколада Ritter Sport отказался прекратить работу в рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Handelsblatt.
Детали
Как заявил представитель компании, прекращение работы на российском рынке означает для Ritter Sport резкое сокращение производства. Также по его словам, остановка поставок в россию негативно скажется на фермерах, которые выращивают какао-бобы.
При этом в немецкой компании заверили, что понимают невозможность ведения бизнеса в россии в прежних объемах. Поэтому в начале марта Ritter Sport решил "больше не инвестировать в российский рынок и прекратить рекламу на нем".
На рф приходится около 7% объема бизнеса Ritter Sport. В компании в ответ на запрос журналистов заверили, что решение остаться на российском рынке далось "нелегко".
Напомним