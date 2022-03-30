Производитель шоколада Ritter Sport отказался прекратить работу в россии

Детали

Как заявил представитель компании, прекращение работы на российском рынке означает для Ritter Sport резкое сокращение производства. Также по его словам, остановка поставок в россию негативно скажется на фермерах, которые выращивают какао-бобы.

При этом в немецкой компании заверили, что понимают невозможность ведения бизнеса в россии в прежних объемах. Поэтому в начале марта Ritter Sport решил "больше не инвестировать в российский рынок и прекратить рекламу на нем".

На рф приходится около 7% объема бизнеса Ritter Sport. В компании в ответ на запрос журналистов заверили, что решение остаться на российском рынке далось "нелегко".

Напомним

"Ашан" не планирует уходить с российского рынка.