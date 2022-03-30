Виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припинити роботу в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припинити роботу в рф. Про це інформує УНН з посиланням на Handelsblatt.
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Як заявив представник компанії, припинення роботи на російському ринку означає для Ritter Sport різке скорочення виробництва. Також за його словами, зупинка постачання в росію негативно позначиться на фермерах, які вирощують какао-боби.
При цьому в німецькій компанії запевнили, що розуміють неможливість ведення бізнесу в росії в колишніх обсягах. Тому на початку березня Ritter Sport вирішив "більше не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу на ньому".
На рф припадає близько 7% обсягу бізнесу Ritter Sport. У компанії, у відповідь на запит журналістів, запевнили, що рішення залишитися на російському ринку далося "нелегко".
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