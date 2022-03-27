"Ашан" не планує йти з російського ринку

Деталі

Таким чином, французька мережа супермаркетів "Ашан" проігнорувала заклик Президента України Володимира Зеленського покинути ринок агресора.

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"Найголовніше для нас - зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії - продовжувати годувати населення. У нас ніколи не було іншої мети.

Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідна. Нас легко критикувати, але ми відкриті і діємо для цивільного населення", - заявив Ів Клод.

Директор компанії додав, що якщо "Ашан" піде з росії, то без роботи залишаться 30 тисяч осіб, 40% з яких - співробітники і акціонери.

Також Ів Клод підкреслив, що компанія допомагає підтримувати українських біженців.

"Ми надали понад 2 300 тонн продуктів харчування, 50 000 гігієнічних наборів і пожертвували більше ніж 2 мільйонів євро. І наші акціонери вирішили направити частину дивідендів на допомогу біженцям", - додав він.

Довідка

На території рф працює 231 магазин, а також інтернет-магазин.