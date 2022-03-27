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"Ашан" не планирует уходить с российского рынка

Киев • УНН

 • 196605 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Французская сеть супермаркетов "Ашан" не уходит с рынка россии. Такое заявление сделал генеральный директор компании Ив Клод в интервью Journal du Dimanche. Об этом сообщает УНН.

"Ашан" не планирует уходить с российского рынка

Детали

Таким образом, французская сеть супермаркетов "Ашан" проигнорировали призыв Президента Украины Владимира Зеленского покинуть рынок агрессора.

Цитата

"Самое главное для нас - сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии - продолжать кормить население. У нас никогда не было другой цели.

Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласна. Нас легко критиковать, но мы открыты и действуем для гражданского населения", - заявил Ив Клод.

Директор компании добавил, что если "Ашан" уйдет из россии, то без работы останутся 30 тысяч человек, 40% из которых - сотрудники и акционеры.

Также Ив Клод подчеркнул, что компания помогает поддерживать украинских беженцев.

"Мы предоставили более 2 300 тонн продуктов питания, 50 000 гигиенических наборов и пожертвовали более чем 2 миллионов евро. И наши акционеры решили направить часть дивидендов на помощь беженцам", - добавил он.

Справка

На территории рф работает 231 магазин, а также интернет-магазин.

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