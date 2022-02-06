Производитель элитных автомобилей Porsche ожидает рекордных продаж, несмотря на дефицит микросхем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Производитель роскошных автомобилей Porsche ожидает еще одного рекордного года по продажам, несмотря на глобальную нехватку полупроводниковых микросхем. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Рост продаж может достичь такого же высокого уровня в этом году, как и в 2021 году", — заявил руководитель отдела продаж Porsche Детлев фон Платен.
Детали
Продажи Porsche, что входиит в состав Volkswagen, выросли на 11% в прошлом году, что означает, что они могут достичь еще больших показателей этого года, если рост сохранится такими же темпами.
Платен сообщил, что Porsche хочет нанять еще 400 рабочих. Штат автопроизводителя составляет около 40 000 человек.
По его словам, высокий спрос привел к увеличению сроков поставки.
"Время ожидания может длиться несколько месяцев, в некоторых случаях до года", - добавил фон Платен.
Добавим
Автопроизводители по всему миру столкнулись с нехваткой полупроводников, вызванной сбоями в цепочках поставок из-за COVID-19, а также резким ростом спроса на полупроводники у компаний, которые производят бытовую электронику.