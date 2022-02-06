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Виробник елітних автомобілів Porsche очікує на рекордні продажі, незважаючи на дефіцит мікросхем

Виробник елітних автомобілів Porsche очікує на рекордні продажі, незважаючи на дефіцит мікросхем

Київ • УНН

 • 15482 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Виробник розкішних автомобілів Porsche очікує ще одного рекордного року з продажу, незважаючи на глобальну нестачу напівпровідникових мікросхем. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Зростання продажів може досягти такого ж високого рівня цього року, як і 2021 року", — заявив керівник відділу продажу Porsche Детлєв фон Платен.

Деталі

Продажі Porsche, що входить до складу Volkswagen, зросли на 11% минулого року, що означає, що вони можуть досягти ще більших показників цього року, якщо зростання збережеться такими ж темпами.

Платен повідомив, що Porsche хоче найняти ще 400 робітників. Штат автовиробника складає близько 40 000 людей.

За його словами, високий попит призвів до збільшення термінів постачання.

"Час очікування може тривати кілька місяців, у деяких випадках до року", - додав фон Платен.

Додамо

Автовиробники по всьому світу зіткнулися з нестачею напівпровідників, спричиненою збоями в ланцюжках поставок через COVID-19, а також різким зростанням попиту на напівпровідники у компаній, які виробляють побутову електроніку.

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