Армению накрыла аномальная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. С 26 июля по всей территории Армении снова ожидается резкое повышение температуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на армянский гидрометцентр.
"Ереван, Арарат и Армавир, еще шесть дней будет плюс 40, так что настраивайтесь", - написал начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян на своей странице в Facebook.
Накануне глава Национального центра кризисного управления МЧС Ованнес Хангелдян заявил "Новости-Армения", что максимальная температура воздуха в Ереване достигнет 41 градусов в дневные часы и сохранится в течение 2-3 последних дней недели, а под прямыми солнечными лучами может подняться и выше.
Напомним, беспрецедентная жара в Японии стала причиной смерти по меньшей мере 65 человек за неделю, с начала июля жертв уже 80.
Жара в Японии побила температурный рекорд - выше 41 градуса по Цельсию.