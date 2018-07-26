Вірменію накрила аномальна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. З 26 липня по всій території Вірменії знову очікується різке підвищення температури. Про це повідомляє УНН з посиланням на вірменський гідрометцентр.
"Єреван, Арарат і Армавір, ще шість днів буде плюс 40, так що налаштовуйтесь", - написав начальник відділу метеорологічних прогнозів Армгідрометцентра Гагік Суренян на своїй сторінці в Facebook.
Напередодні глава Національного центру кризового управління МНС Ованнес Хангелдян заявив "Новости-Армения", що максимальна температура повітря в Єревані досягне 41 градусу в денні години і збережеться протягом 2-3 останніх днів тижня, а під прямими сонячними променями може піднятися і вище.
Нагадаємо, безпрецедентна спека в Японії стала причиною смерті щонайменше 65 осіб за тиждень, з початку липня жертв вже 80.
Спека в Японії побила температурний рекорд - вище 41 градуса за Цельсієм.