Армения получила поставки оружия от России общим объемом в 200 млн долларов

По словам министра, это современное, модернизированное оружие, которого нет даже на вооружении у России.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией армянской стороне государственного кредита в 200 млн долларов на покупку военной продукции. В марте 2016 года СМИ уточняли, что по условиям соглашения, Армении должны поставить пусковые установки реактивной системы залпового огня “Смерч”, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) “Игла-С”, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, гранатометы РПГ-26 и снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили “Тигр” и другое оружие.

Как сообщал УНН, в Армении опровергли просмотр статуса российских пограничников в стране.