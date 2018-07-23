Армения получила поставки оружия от России общим объемом в 200 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Россия поставила Армении вооружение по кредитному соглашению на 200 млн. Об этом заявил журналистам накануне глава оборонного министерства республики Давид Тоноян, передает УНН со ссылкой на “Арменпресс”.
По словам министра, это современное, модернизированное оружие, которого нет даже на вооружении у России.
В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией армянской стороне государственного кредита в 200 млн долларов на покупку военной продукции. В марте 2016 года СМИ уточняли, что по условиям соглашения, Армении должны поставить пусковые установки реактивной системы залпового огня “Смерч”, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) “Игла-С”, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, гранатометы РПГ-26 и снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили “Тигр” и другое оружие.
Как сообщал УНН, в Армении опровергли просмотр статуса российских пограничников в стране.