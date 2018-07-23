Вірменія отримала поставки зброї від Росії загальним обсягом у 200 млн доларів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Росія поставила Вірменії озброєння за кредитною угодою на 200 млн. Про це заявив журналістам напередодні глава оборонного міністерства республіки Давид Тоноян, передає УНН з посиланням на “Арменпрес”.

За словами міністра, це сучасна, модернізована зброя, якого немає навіть на озброєнні у Росії.

У червні 2015 року було підписано угоду про надання Росією вірменській стороні державного кредиту в 200 млн доларів на придбання військової продукції. У березні 2016 року ЗМІ уточнювали, що за умовами угоди, Вірменії повинні поставити пускові установки реактивної системи залпового вогню “Смерч”, зенітні ракетні комплекси (ЗРК) “Голка-С”, важкі вогнеметні системи ТОС-1А, гранатомети РПГ-26 і снайперські гвинтівки Драгунова, бронеавтомобілі “Тигр” і іншу зброю.

Як повідомляв УНН, у Вірменії спростували перегляд статусу російських прикордонників в країні.

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