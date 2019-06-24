Решил не баллотироваться в Раду и всецело сосредоточусь на развитии украинского футбола – Павелко

КИЕВ. 24 июня. УНН. После трех исторических и триумфальных побед футбольных украинских сборных, визита детективов в Дом футбола и накануне внеочередных парламентских выборов в Украине УНН пообщался с президентом Украинской ассоциации футбола, народным депутатом и главой бюджетного комитета ВР Украины Андреем Павелко. Откровенно о планах на ближайшее будущее как в политике, так и футболе он рассказал в интервью.

- С одной стороны, сегодня наша страна является эпицентром политических событий, идет активная подготовка к внеочередным парламентским выборам, и на этом фоне юношеская сборная U-20 выигрывает ЧМ, молодежка спустя 10 лет побеждает в турнире Лобановского, а национальная сборная после победы в группе в Лиге наций лидирует в группе отбора на Евро-2020. Вы же имеете непосредственное отношение к этим двум, политическому и футбольному, мирам одновременно… В каком графике живете? И получается ли все успеть?

- Да, на самом деле это, своего рода, уникальная история. И насыщенность сегодняшнего периода привела меня к мысли о том, что в жизни не бывает так, когда можно успеть все везде одновременно. Стоит все-таки концентрировать свои усилия на одном направлении, либо, если их несколько, то нужно расставлять приоритеты.

Например, если интересно, могу коротко описать последние свои полтора месяца: первое дело Мораеса (слушание в УЕФА, - ред.) - Швейцария, потом я улетел в Вашингтон, три дня там, вернулся не домой, а в Будапешт, где проходил финал женской Лиги чемпионов. Из Будапешта, по прилету, сразу отправился в Баку, где состоялись финал Лиги Европы и мое первое заседание в составе Исполкома УЕФА. Там же я был избран главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Потом был перелет в Мадрид - на финал Лиги Чемпионов. После - Париж, где проходил Конгресс ФИФА, а далее две игры во Львове. Между матчами во Львове была еще поездка в Днепр. Потом состоялся матч в Лодзи, который принес титул чемпионов мира для нашей сборной U-20. И потом снова Швейцария, где слушалась апелляция по "делу Мораеса". Вот это мой примерный рабочий график на протяжении последних полутора месяцев.

В этот же период я провел еще три заседания бюджетного комитета, где были рассмотрены и приняты ряд важных решений.

- Мягко говоря, график действительно очень насыщенный. И как выдерживаете ритм? Может, есть какие-то секреты?

- Ритм жизни, наверное, во многом зависит от характера человека. Себя я считаю трудолюбивым, тем более, что есть еще и спортивная закалка с детства. Когда занимаешься спортом, вырабатывается очень хорошее качество – не жалеть себя и не давать себе слабину.

Спорт формирует характер и потребность идти к поставленной цели до конца: через боль, через усталость, через неудачи... Потом, в какой-то момент, постоянная нагрузка становится нормой.

Для молодежи, кстати, у меня из личного опыта такой совет: заниматься спортом нужно не только для физического развития и здоровья, но и для того, чтобы вырабатывать силу воли, стойкость характера, выносливость, целеустремленность. В дальнейшей жизни, мне кажется, люди, имеющие спортивное прошлое, становятся более успешными, потому что они уже готовы не сдаваться после первых трудностей или неудач.

И еще – я раньше как-то не думал об этом, но сейчас понимаю, что спорт с ранних лет отлично справляется с ленью во взрослом возрасте, свойственной каждому человеку. Он учит дисциплине, и постоянный труд над собой уже становится привычкой. А это путь, который заставляет тебя достигать успехов.

- Как раз об успехах украинского футбола хотелось спросить дальше. Три наши сборные разных возрастных категорий продемонстрировали отменные результаты. Вряд ли это можно назвать везением... Вы возглавляете Украинскую ассоциацию футбола с 2015 года. Что конкретно делали иначе, чем делалось ранее, чтобы выйти на такой результат?

- На самом деле за эти 4 года происходили очень большие системные изменения в УАФ, за которые нас часто и незаслуженно критиковали.

Сначала, когда мы только пришли, многие представители старой команды оставались на своих рабочих местах. Спустя какое-то время, было понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет: продолжались договорные игры, ставки, все это покрывалось и никакой заинтересованности изменить систему у членов "старой гвардии" не было. Естественно меня это не устраивало и наблюдая за происходящим, старался быстро делать правильные выводы. Тогда и начались глобальные кадровые реформы в управленческой структуре организации.

Акцент в этом вопросе делал на привлечение молодых кадров, за что, снова-таки, многие критиковали. Говорили, что мы, мол, пачками увольняем "профессионалов, которые годами здесь работали", а на самом деле сидели на сомнительных схемах и получали за это разного рода вознаграждения.

Сколько было разговоров касательно Андрея Шевченко и его назначения главным тренером национальной сборной... Его называли "неопытным", но сегодня, как говорят в футболе, - "счет на табло".

У него очень сильная тренерская команда, состоящая из профессионалов из Италии, Испании. А сам Андрей – это символ украинского футбола, имеющий огромный авторитет среди всего футбольного мира.

По аналогии, молодых и амбициозных тренеров мы привлекли и в другие сборные. Пришли Сергей Нагорняк (тренер юношеской сборной, - ред.), Руслан Ротань (наставник молодежной сборной, - ред.). Я считаю, что у этих ребят большое тренерское будущее в футболе.

Параллельно, посмотрите, с нами сегодня в УАФ работают не только молодые, но и известные во всем мире своими футбольными достижениями люди: Мирон Маркевич, Олег Протасов, Анатолий Демьяненко и Александр Шовковский. Последние двое – легендарные капитаны киевского "Динамо".

Отмечу, что в Доме футбола сегодня впервые работают все три украинских обладателя "Золотых мячей": упомянутый мной Андрей Шевченко, Олег Блохин и Игорь Беланов.

По сути, это был еще один акцент в нашей кадровой реформе: мы пригласили людей с настоящими футбольными именами и привлекли их к принятию решений, в том числе и по вопросам сборных.

- Многих ли пришлось уволить?

- Не мало, и я думаю, что на этом наши кадровые ротации еще не закончились. Вы, наверное, не знаете, но в УАФ работало порядка 300 человек. Это количество сотрудников, как для маленького завода, как будто мы тут что-то производим. Хотя у нас - футбольная общественная организация.

Третьим акцентом в нашей кадровой работе стало привлечение в украинский футбол иностранных специалистов.

Впервые наши западные коллеги возглавили в Украине очень важные комитеты УАФ. Комитетом по этике и честной игре руководит сегодня Франческо Баранка (итальянский функционер, - ред.). Лучи Лучано (итальянский арбитр, - ред.) возглавил направление подготовки рефери. Томас Гримм (швейцарский юрист и футбольный функционер, - ред.) стал главой Украинской Премьер-лиги. А в состав тренерского штаба национальной сборной вошли Мауро Тассотти и Андреа Мальдера из Италии и Педро Харо из Испании.

Такого раньше в украинском футболе не было, и принимая все эти кадровые решения, я исходил из того, чтобы наши основополагающие направления были устроены и функционировали по европейским стандартам.

- А почему не было? Что мешало приглашать иностранных функционеров? Или они не хотели работать в Украине?

- Все намного проще. Их никто не приглашал, потому что всегда находились заинтересованные лица в тех или иных должностях. Вы даже не представляете, сколько в Доме футбола было "ходаков" от некоторых лиц с просьбой поставить на комитет того или иного "своего" человека.

- А что меняли в финансовых вопросах? Если меняли.

- Первое и очень важное решение, которое было принято мной на посту президента УАФ в этом направлении – это привлечение иностранных независимых и авторитетных аудиторов. Сначала, два года, мы работали с международной компанией KPMG. Потом, после того, как УЕФА начали пользоваться аудиторскими услугами Ernst & Young, мы тоже подписали с ними контракт.

Я понимал, что имея таких внешних аудиторов, будет гарантирована прозрачность наших финансов, хотя прошлые президенты и предлагали нам свои "карманные" аудиторские компании, и своих бухгалтеров… Сегодня же у нас есть отчет авторитетных международных организаций за каждый наш финансовый год, чего раньше никогда не было. В этих отчетах все четко и прозрачно.

В приоритетах финансирования тоже произошли изменения. Основные средства мы сегодня тратим на поддержку и развитие юношеского, молодежного, детского футбола и, конечно же, наших сборных. По просьбе тренера Александра Петракова, мы, например, увеличили количество сборов для юношеской сборной, усилили их и другие сборные дополнительными тренерами…

- О Петракове много писали в последнее время, ведь сегодня это первый в Украине тренер чемпионов мира. Даже была информация о том, что из УАФ его якобы собирались уволить. Так ли это?

- Нет, конечно. Подобные заявления – полный бред. У меня с Александром Васильевичем сразу сложились дружеские отношения. Мы с ним вместе еще отправляли сборную U-20 на финал ЧМ в Новую Зеландию в мае 2015-го. Сегодняшнюю сборную чемпионов мира Петраков набрал через полгода после избрания меня президентом, первый сбор команды состоялся в августе 2015 года.

УАФ всегда шла навстречу всем пожеланиям и потребностям команды. По просьбе Петракова добавили и новых тренеров, и сборы, и финансирование на более расширенный календарь. Андрей Шевченко со своим итальянско-испанским тренерским штабом провел для юношеских сборных несколько стратегических совещаний, где презентовали концепции тренировок национальной сборной.

В целом, с нашей стороны, никогда не было ни единого отказа.

- А сколько сегодня в УАФ вообще сборных Украины?

- Таких команд у нас 20. Да, на плечах нашей общественной организации 20 сборных, которые выходят на поле под украинским флагом. Это все возраста молодежных сборных (U-15, U-16, U-17, U-18) мужских и женские команды, а также это сборные по другим видам футбола (футзал, пляжный и другие).

Вот наши чемпионы мира – пока они ими становились, они не получили от государства ни копейки финансовой помощи.

Все три сборные (юношеская, молодежная и национальная), которые сегодня добились триумфальных побед - тоже не получают ничего из госбюджета.

В общем, за все 4 с половиной года, на протяжении которых я возглавляю Дом футбола, на нужды УАФ не было потрачено ни единой государственной гривны.

- Если на сборные не тратили, то на строительство футбольных площадок тратили. Недавно в Доме футбола по этому поводу проходили обыски…

- Опережая ваш вопрос, сразу отвечу. Бюджетные деньги тратила не УАФ и тратились они не на нужды УАФ. Бюджетные деньги тратились для того, чтобы в каждом пгт дети могли заниматься спортом. Платили это деньги совершенно разным подрядчикам, которые выигрывали тендера и строили площадки. За последние время построили уже порядка 2000, и сегодня на них играют в футбол десятки тысяч детей и взрослых.

Но в этот период у наших оппонентов было большое желание дискредитировать все программы развития, которые реализует УАФ. Вследствие масштабной заказной информационной атаки, многие пользовались непроверенной информацией, в том числе и о госпрограмме по полям. Все давно знают автора этой атаки, и каждый футбольный болельщик тоже знает этого человека.

Но мы не против никаких проверок. Пусть идут. Мы никогда не будем закрыты от проверяющих органов, и наоборот делаем все, чтобы вся информация о нашей деятельности, а очень часто она искажалась, в законном порядке была проверена, а результаты проверки доведены до общественности. Мы уже получаем результаты многих аудиторских и других проверок, и они положительны. И сколько бы отдельные личности не пытались нас очернить, это никогда не повлияет на то, чтобы в нашей стране появлялись новые спортивные площадки и стадионы.

Не повлияют они и на то, чтобы наши сборные выигрывали и становились чемпионами мира. Я считаю, что за этим всем стоит зависть успехам, зависть тому, что сами не смогли добиться такого результата.

- Спустя 4 года руководства УАФ, вы вошли в состав Исполкома УЕФА и возглавили один из важнейших комитетов. Какова роль этих назначений для Украины, какие перспективы для нашего футбола?

- Ценность вхождения Украины в Исполком УЕФА очень значительна. Она состоит в том, что мы будем находиться в центре тех реформ и революционных изменений, которые диктуют и которым следуют сегодня УЕФА.

Мы обязательно должны быть внутри этих процессов, потому что когда ты вне, то начинается стагнация. Тогда нет возможности видеть передовые идеи, быть генератором таких идей, занимается воплощением их в жизнь.

Это очень важно и сегодня это не только большая ответственность, но и очень большая возможность для Украины работать в семье УЕФА. Я считаю, что это заслуга не Павелко, а всего украинского футбола. Когда делегаты конгресса УЕФА голосовали на выборах Исполкома, то, конечно же, они голосовали за нашу большую команду УАФ, которая сегодня пользуется уже большим авторитетом в европейском футболе. Это показало тайное голосование, которое дало возможность выиграть у авторитетных конкурентов.

Я очень благодарен тем нашим футбольным звездам - Беланову, Блохину, Шевченко, нашему мэру Киева Виталию Кличко, известному спортсмену, а также президенту НОК Сергею Бубке за поддержку. В целом есть много проектов и идей, которые обязательно будут реализовываться в украинском футболе при участии УЕФА.

- Заговорили об УЕФА, и не могу не спросить о "деле Мораеса". Дисциплинарный комитет УЕФА вынес в нем решение, которое стало прецедентом. Сегодня точка в споре уже поставлена, но она возможно, не окончательная, потому что федерация Люксембурга озвучила намерения обращаться в Лозанну. Вопрос следующий: как на все происходящее реагирует сама национальная сборная? Также интересно Ваше мнение, кому и зачем это вообще было нужно?

- Конечно же, эта ситуация не могла не отразиться на наших игроках. Но я им очень благодарен. Даже в последней игре, когда Мораес получил травму, то команда как раз много раз говорила, что у нее есть дополнительная мотивация выиграть еще раз у Люксембурга, в том числе, и потому что соперники пытаются в неспортивной борьбе получить эти три очка. Это никогда не красит футбол, когда очки оспариваются в кабинетах. Для этого есть поле, где и должны команды сражаться за результат.

А касательно заинтересованных в этой истории, я бы не хотел придумывать никаких заговоров, но, к сожалению, факты говорят о том, что мы боролись за нашу сборную и за наших болельщиков не просто против наших коллег из других федераций, но этим коллегам кое-кто помогал из Украины. Информацией.

Когда мы в дисциплинарном органе УЕФА и в апелляционном органе УЕФА отстаивали интересы сборной и страны, то было очень неприятно, что озвучивалась информация против нас, полученная непосредственно изнутри, из Украины.

Я искренне не хочу думать, что в попытках навредить мне лично, есть люди, решившие пойти против результата Украины и каждого из наших сборников, которые на поле кровью и потом добывают свои победы.

- Мы пока все о футболе и о футболе, но вы же еще и политик, а у нас выборы на носу…

- Я политик, да, но я наверное политик-романтик (улыбается, - ред.). и готов пояснить почему.

- Почему же?

- Начинал я свою политическую карьеру с успешного бизнеса, который давал мне возможность материально помогать в социальных сферах: создать первую футбольную школу, помогать детям. Потом было успешное развитие региональной областной федерации футбола. Потом я возглавил региональный олимпийский комитет в Днепре. Он с предпоследнего места по Украине стал первым под моим руководством. И сегодня сохраняет эту позицию.

Потом, в какой-то момент, консерватизм либо даже монополизм на власть в украинском политикуме пошатнулся. Создавалась команда "Фронт змин", и тогда очень много молодых успешных бизнесменов пришло в политику. Это Геннадий Зубко, я, Вадим Мериков (губернатор Николаевской области - ред.), Николай Клочко (губернатор Сумской области). Многие ребята из бизнеса шли в политику, чтобы что-то изменить.

В принципе, тоже самое, что и сейчас происходит. Мы видим то, как сегодня пришла новая волна молодых политиков. Но у нас было сложнее, мы тогда боролись с очень жесткими и монопольными позициями "Партии регионов". Все кто пришли в то время, добились успеха. И сегодня никто из них не держится за политику.

Читал вот недавно интервью Геннадия Зубко. Он, например, тоже принял решение не идти в следующий парламент…

- Тоже? Почему "тоже"?

- Потому что я тоже принял решение не участвовать в предстоящих парламентских выборах. Это мое осознанное и, я считаю, правильное решение. Мне более важно сегодня сконцентрировать внимание на футболе, на интересах нашей сборной, на работе в УЕФА и ФИФА, где я являюсь членом дисциплинарного комитета. Это очень ответственные задачи.

Тем более, что в Раде я смог реализовать ряд поставленных ранее перед собой целей. Мне удалось впервые в Украине ввести уголовную ответственность за договорные матчи в спорте (так называемый "закон Павелка" - ред.). Кроме того, я благодарен за законодательную поддержку со стороны парламента успешного проведения в столице двух финальных матчей женского и мужского финалов Лиги Чемпионов-2018.

По ходу моей политической деятельности мне пришлось возглавить Ассоциацию футбола в сложные времена. Начало 2015 года – были активные военные действия, и клубы исчезали на глазах, финансирование внутри полностью прекращалось, многие футбольные школы и академии закрывались. Я хорошо помню этот момент. Но параллельно у меня была ответственная должность в Парламенте, и не мог никого подвести. Сегодня же есть возможность многим политическим силам показать свои лучшие качества при власти, а у меня есть возможность сконцентрировать все внимание и усилия на футболе.

- То есть, это окончательное ваше решение?

- Да, однозначно. И даже без сомнений.

- И вам не поступало предложений о местах в партийных списках либо идти по округу?

- Почему же? Наоборот, было много таких предложений, но всем пришлось вежливо отказать.

- Хорошо, тогда как давно вы приняли решение отказаться от депутатства?

- Это решение было принято еще где-то полгода тому назад, после выборов в Исполком УЕФА.

Кроме того, я думаю, что отказ от депутатства позволит мне уделить больше внимания социальным сферам и направлениям. Это, например, все та же моя инициатива (есть законопроект) касательно ограничения возможностей для молодежи употреблять алкоголь, наркотики и сигареты, и вместо этого заниматься спортом. Я думаю, что это будет одним из моих главных приоритетных направлений в работе.

Буду объединять силы политиков, местных органов власти, известных спортсменов, общественных организаций, которые понимают важность такой инициативы и разделяют со сменой этот приоритет.

И плюс, конечно, я очень хочу, чтобы мой родной Днепр чувствовал все те лучшие привилегии от децентрализации. Хочу, чтобы политические команды в Днепре работали на развитие нашего региона.

Я, на самом деле, горжусь тем, что именно нашим составом бюджетного комитета была внедрена реформа бюджетной децентрализации и бюджетное стратегическое трехлетнее планирование.

Хорошо помню 2015 год, это очень был тяжелый бюджет, и в этот же период приходилось вносить изменения в бюджетный кодекс о передаче бюджетного финансирования на места. Тогда шли долгие дискуссии, мы понимали, что это огромный риск в время войны сделать такую реформу и отдать финансовые полномочия на места. Такого никто не делала в хорошие времена, когда экономика, развивается, а не падает.

Но все знают, что бюджетная децентрализация, это одна из лучших реформ, которая прошла за эти 5 лет. В целом, отчет о работе бюджетного комитета под моим руководством, я думаю, мы представим в ближайшее время.

- Говоря о приоритетах на будущее, Вы упомянули политические команды Днепра. Означает ли это, что вы намерены принимать участие в местных выборах 2020 года?

- Нет, но я обязательно буду помогать нашим командам, областным, городским, по вопросам которые нам сегодня удалось начать и их необходимо закончить.

Например, для меня очень важно, чтобы были закончены дороги. Это проект – Днепр-Решетиловка - который соединит Запорожье, Днепр, и Киев самой современной 4-х полосной дорогой. Буду делать все, чтобы довести начатое до конца. Поэтому я готов всеми силами помогать той днепропетровской команде, которая будет там сформирована.

- Если на следующие выборы вы идете исключительно как избиратель, тогда за кого будете голосовать и каковы прогнозы касательно коалиции?

- Интересный вопрос. Во-первых, я буду голосовать за то, чтобы ни в коем случае наша страна не ушла в прошлое, и не было реванша. Я буду голосовать за европейский курс нашей страны, за то, чтобы наши дети жили в Европейском союзе. Сейчас я вижу, что практически все политические силы, которые идут в парламент, нацелены на поддержку европейского курса, кроме там одной-двух, которые ставят под сомнение нашу европейскую интеграцию. Вот кроме тех двух, все остальные должны сформировать хорошую большую проевропейскую коалицию и привести нашу страну в Европейский союз. Я думаю, что в этом процессе я буду участвовать не только как избиратель, но, но и как активный член команды, команды Украины, команды сборной Украины.

- Спасибо за интервью.