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15 марта, 19:03 • 107904 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146553 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125558 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118940 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105963 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101996 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95118 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125777 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128120 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127384 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Испытания украинской военной техники проходят под Одессой

Испытания украинской военной техники проходят под Одессой

Киев • УНН

 • 19075 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Одесской области вблизи села Тузлы Белгород-Днестровского района испытывают опытные образцы вооружения. Об этом сообщают в Белгород-Днестровской районной администрации, передает УНН

Детали

Боевую стрельбу проводят на полигоне “Алибей”. Испытания начались 25 января и окончатся 12 февраля.

На период проведения учений ограничен доступ к морской косе от Лебедевки и прилегающей к полигону части Черного моря. Местная власть просит жителей быть внимательными и при обнаружении обломков ракет, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов немедленно уведомлять о находке командование полигона или органы местного самоуправления. Там также уточнили, что лучше найденные предметы не трогать и не подпускать к ним других людей до прибытия специалистов.

Напомним, в конце октября на полигоне “Алибей” испытывали новую украинскую самоходную артиллерийскую установку “Богдана”. В июле здесь проходили испытания модернизированных образцов ракетного вооружения к системам “Град” и “Точка-У”.

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