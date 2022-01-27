Випробування української військової техніки проходять під Одесою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Одеській області поблизу села Тузли Білгород-Дністровського району випробовують дослідні зразки озброєння. Про це повідомляють у Білгород-Дністровській районній адміністрації, передає УНН.
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Бойову стрілянину проводять на полігоні "Алібей". Випробування почалися 25 січня і закінчаться 12 лютого.
На період проведення навчань обмежено доступ до морської коси від Лебедівки та прилеглої до полігону частини Чорного моря. Місцева влада просить жителів бути уважними і при виявленні уламків ракет, боєприпасів і безпілотних літальних апаратів негайно повідомляти про знахідку командування полігону або органи місцевого самоврядування. Там також уточнили, що краще знайдені предмети не чіпати і не підпускати до них інших людей до прибуття фахівців.
Нагадаємо, наприкінці жовтня на полігоні "Алібей" випробовували нову українську самохідну артилерійську установку "Богдана". У липні тут проходили випробування модернізованих зразків ракетного озброєння до систем "Град" і "Точка-У".