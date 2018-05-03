Испытывал на себе лекарства: известного биохакера нашли мертвым

"Хотя многие в сфере биохакинга не были согласны с его методами, никто не сомневался в его намерениях. Он хотел ни много, ни мало - революции в биомедицине, демократизации науки и открытия врат для всемирного лечения", - сказал один из исследователей Ascendance Biomedical Тристан Робертс.

Тело одного из главных биохакеров мира нашли в специальном наполненном жидкостью резервуаре, куда не проникает звук и свет, благодаря чему человек изолирует себя от любых ощущений.

О причинах и точной дате смерти генерального директора компании пока нет никакой информации, но полиция не считает, что это убийство.

По словам полиции, Трейвика, которому было 28 лет, нашли мертвым в спа-зале. Член семьи рассказал журналистам, что его обнаружили в камере сенсорной депривации, где человек может изолировать себя от любых ощущений - ее еще называют флоатинг.

По словам сотрудников Ascendance Biomedical, последние четыре недели Трейвик жил в "режиме радиомолчания". Он не выходил на контакт ни с одним из своих коллег.

Ascendance Biomedical приобрела популярность как компания, чьи сотрудники были готовы проводить медицинские эксперименты на себе. Например, во время одной из конференций Аарон Трейвик в прямом эфире снял штаны и ввел себе инъекцию, которая якобы должна была вылечить ему герпес (хотя вообще-то это заболевание считается неизлечимым).

Другой исследователь Ascendance Biomedical, Тристан Робертс, в 2017 году ввел в себя химический состав, который должен был изменить его генетический код, чтобы вылечить от ВИЧ - весь процесс он показывал в прямом эфире на Facebook.

Более того, представители Ascendance Biomedical уверяли, что фактически создали вакцину, которая будет лечить самые опасные болезни человечества.

Напомним, в будущем медики смогут редактировать кровь перед переливанием.