Випробовував на собі ліки: відомого біохакера знайшли мертвим

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16803 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 39319 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 55319 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 60013 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91812 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70846 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81581 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95212 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87816 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184948 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
79%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 4788 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11358 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14269 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11688 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9740 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 55320 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184948 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339589 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273969 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384009 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9916 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11451 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 60014 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20052 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25189 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Випробовував на собі ліки: відомого біохакера знайшли мертвим

Київ • УНН

 • 14176 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Генеральний директор Ascendance Biomedical Аарон Трейвік, який відомий випробуваннями на собі ліків, що розвінчують ефективність препаратів відомих фармацевтичних компаній, був знайдений мертвим у Вашингтоні. Про це повідомило видання Vice, передає УНН.

Випробовував на собі ліки: відомого біохакера знайшли мертвим

“Хоча багато хто в сфері біохакінга не був згоден з його методами, ніхто не сумнівався в його намірах. Він хотів ні багато, ні мало - революції в біомедицині, демократизації науки та відкриття врат для всесвітнього лікування”, — сказав один з дослідників Ascendance Biomedical Трістан Робертс.

Тіло одного з головних біохакерів світу знайшли у спеціальному наповненому рідиною резервуарі, куди не проникає звук і світло, завдяки чому людина ізолює себе від будь-яких відчуттів.

Про причини й точну дату смерті генерального директора компанії поки немає ніякої інформації, але поліція не вважає, що це вбивство.

За словами поліції, Трейвіка, якому було 28 років, знайшли мертвим в спа-залі. Член сім’ї розповів журналістам, що виявили його в камері сенсорної депривації, де людина може ізолювати себе від будь-яких відчуттів — її ще називають флоатінг.

За словами співробітників Ascendance Biomedical, останні чотири тижні Трейвик жив у “режимі радіомовчання”. Він не виходив на контакт з жодним із своїх колег.

Ascendance Biomedical набула популярності як компанія, чиї співробітники були готові проводити медичні експерименти на собі. Наприклад, під час однієї з конференцій Аарон Трейвік в прямому ефірі зняв штани й ввів собі ін’єкцію, яка нібито повинна була вилікувати йому герпес (хоча взагалі-то це захворювання вважається невиліковним). 

Інший дослідник Ascendance Biomedical, Трістан Робертс, у 2017 році ввів в себе хімічний склад, який повинен був змінити його генетичний код, щоб вилікувати від ВІЛ, — весь процес він показував у прямому ефірі на Facebook.

Більш того, представники Ascendance Biomedical запевняли, що фактично створили вакцину, яка буде лікувати всі найстрашніші хвороби людства.

Нагадаємо, у майбутньому медики зможуть редагувати кров перед переливанням.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63