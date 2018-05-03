Випробовував на собі ліки: відомого біохакера знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Генеральний директор Ascendance Biomedical Аарон Трейвік, який відомий випробуваннями на собі ліків, що розвінчують ефективність препаратів відомих фармацевтичних компаній, був знайдений мертвим у Вашингтоні. Про це повідомило видання Vice, передає УНН.
“Хоча багато хто в сфері біохакінга не був згоден з його методами, ніхто не сумнівався в його намірах. Він хотів ні багато, ні мало - революції в біомедицині, демократизації науки та відкриття врат для всесвітнього лікування”, — сказав один з дослідників Ascendance Biomedical Трістан Робертс.
Тіло одного з головних біохакерів світу знайшли у спеціальному наповненому рідиною резервуарі, куди не проникає звук і світло, завдяки чому людина ізолює себе від будь-яких відчуттів.
Про причини й точну дату смерті генерального директора компанії поки немає ніякої інформації, але поліція не вважає, що це вбивство.
За словами поліції, Трейвіка, якому було 28 років, знайшли мертвим в спа-залі. Член сім’ї розповів журналістам, що виявили його в камері сенсорної депривації, де людина може ізолювати себе від будь-яких відчуттів — її ще називають флоатінг.
За словами співробітників Ascendance Biomedical, останні чотири тижні Трейвик жив у “режимі радіомовчання”. Він не виходив на контакт з жодним із своїх колег.
Ascendance Biomedical набула популярності як компанія, чиї співробітники були готові проводити медичні експерименти на собі. Наприклад, під час однієї з конференцій Аарон Трейвік в прямому ефірі зняв штани й ввів собі ін’єкцію, яка нібито повинна була вилікувати йому герпес (хоча взагалі-то це захворювання вважається невиліковним).
Інший дослідник Ascendance Biomedical, Трістан Робертс, у 2017 році ввів в себе хімічний склад, який повинен був змінити його генетичний код, щоб вилікувати від ВІЛ, — весь процес він показував у прямому ефірі на Facebook.
Більш того, представники Ascendance Biomedical запевняли, що фактично створили вакцину, яка буде лікувати всі найстрашніші хвороби людства.
Нагадаємо, у майбутньому медики зможуть редагувати кров перед переливанням.