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Оправдательный приговор судье Царевич оставлен в силе

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судье Оксане Царевич по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Об этом сообщил адвокат потерпевших "Автомайдановцев" Роман Маселко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Оправдательный приговор судье Царевич оставлен в силе

Цитата:

"Киевский апелляционный суд (Балацкая, Горб, Силкова) сегодня подтвердил оправдательный приговор судье Царевич", - написал Маселко.

По его словам, 25 мая вопрос относительно жалоб на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия.

Дополнение

Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Прокуратура намеревалась обжаловать оправдательный приговор судьи.

Кроме того, Верховный Суд отменил указ об увольнении судьи Печерского суда Оксаны Царевич.

Так, Царевич вернулась к работе в Печерский районный суд Киева.

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