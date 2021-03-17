Верховний Суд скасував указ про звільнення Царевич з посади судді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховний Суд скасував указ про звільнення судді Печерського суду Оксани Царевич, яку звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану. Це журналісту УНН підтвердив адвокат потерпілих “автомайданівців” Роман Маселко.
Деталі
Так, Маселко підтвердив, що сьогодні ВС скасував указ про звільнення судді Печерського суду Оксани Царевич.
Доповнення
16 березня 2017 року Царевич оскаржила до Верховного суду своє звільнення.
6 березня 2017 року Вищий адміністративний суд України відмовив у поновленні на посаді колишній судді Печерського районного суду Києва Оксані Царевич.
29 вересня 2016 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення судді Оксани Царевич у зв’язку із порушенням присяги.
Вища рада юстиції 15 вересня вирішила внести подання Президентові про звільнення Оксани Царевич у зв’язку з порушенням присяги.
Як повідомляв УНН, у січні 2016 року прокуратура міста Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів “Автомайдану”.
4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.