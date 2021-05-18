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Виправдувальний вирок судді Царевич залишено в силі

Київ • УНН

 • 15053 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок судді Оксані Царевич у справі щодо незаконного позбавлення водійських прав учасників “Автомайдану”. Про це повідомив адвокат потерпілих “автомайданівців” Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Виправдувальний вирок судді Царевич залишено в силі

Цитата:

"Київський апеляційний суд (Балацька, Горб, Сілкова) сьогодні підтвердив виправдувальний вирок судді Царевич", - написав Маселко.

За його словами, 25 травня питання щодо скарг на Царевич у справах Майдану буде розглядати Вища рада правосуддя.

Доповнення

Шевченківський районний суд Києва визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі щодо незаконного позбавлення водійських прав учасників "Автомайдану". Прокуратура мала намір оскаржити виправдувальний вирок судді.

Окрім того, Верховний Суд скасував указ про звільнення судді Печерського суду Оксани Царевич.

Так, Царевич повернулася до роботи в Печерський районний суд Києва.

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