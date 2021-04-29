“Суддя автомайданівців” Царевич повернулася до Печерського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Суддя Оксана Царевич, яку звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану, повернулася до роботи в Печерський районний суд Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, опубліковану на сайті суду.
Деталі
Так, на сайті Печерського районного суду Києва Царевич значиться серед інших суддів. Проте, наразі в неї відсутній власний кабінет.
Як повідомляють в ЗМІ, у Царевич закінчилися п’ятирічні повноваження судді, тому розглядом справ вона наразі не займається.
Доповнення
Верховний Суд скасував указ про звільнення судді Печерського суду Оксани Царевич, яку звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану.
16 березня 2017 року Царевич оскаржила до Верховного суду своє звільнення.
6 березня 2017 року Вищий адміністративний суд України відмовив у поновленні на посаді колишній судді Печерського районного суду Києва Оксані Царевич.
29 вересня 2016 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення судді Оксани Царевич у зв’язку із порушенням присяги.
Вища рада юстиції 15 вересня вирішила внести подання Президентові про звільнення Оксани Царевич у зв’язку з порушенням присяги.
Як повідомляв УНН, у січні 2016 року прокуратура міста Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів “Автомайдану”.
4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.