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"Судья автомайдановцев" Царевич вернулась в Печерский суд

"Судья автомайдановцев" Царевич вернулась в Печерский суд

Киев  •  УНН

 • 14651 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Судья Оксана Царевич, которую обвиняли в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана, вернулась к работе в Печерский районный суд Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте суда.

Детали

Так, на сайте Печерского районного суда Киева Царевич значится среди других судей. Однако, пока у нее отсутствует собственный кабинет.

Как сообщают в СМИ, в Царевич закончились пятилетние полномочия судьи, поэтому рассмотрением дел она пока не занимается.

Дополнение

Верховный Суд отменил указ об увольнении судьи Печерского суда Оксаны Царевич, которую обвиняли в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.

16 марта 2017 года Царевич обжаловала в Верховный суд свое увольнение.

6 марта 2017 года Высший административный суд Украины отказал в восстановлении в должности бывший судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.

29 сентября 2016 года Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Оксаны Царевич в связи с нарушением присяги.

Высший совет юстиции 15 сентября решил внести представление Президенту об увольнении Оксаны Царевич в связи с нарушением присяги.

Как сообщал УНН, в январе 2016 года прокуратура города Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана".

4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.

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