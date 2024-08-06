Выплаты по решению ЕС о 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility ожидаются позже в этом месяце - Шмыгаль

Совет ЕС подтвердил, что дал "зеленый свет" первому платежу в размере почти 4,2 млрд евро для Украины в рамках Ukraine Facility. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выплаты ожидаются позже в этом месяце, пишет УНН.

Детали

"Украина должна получить около 4,2 млрд евро средств после того, как Совет (ЕС) дал зеленый свет первому регулярному платежу грантов и кредитов в рамках Ukraine Facility ЕС для поддержки макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления", - подтвердили в евроинституции.

ЄС затвердив перший платіж Україні у майже 4,2 млрд євро у межах Ukraine Facility

В принятом сегодня решении Совет ЕС, как сообщается, "пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в Плане Украины для получения средств, которые будут выплачены из Ukraine Facility. Эти реформы охватывают государственное финансовое управление, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование". Совет ЕС, как указано, также подчеркнул "важность выделения денег как можно быстрее, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине".