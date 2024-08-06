Выплаты по решению ЕС о 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility ожидаются позже в этом месяце - Шмыгаль
Киев • УНН
Совет ЕС подтвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и реформы в Украине.
Совет ЕС подтвердил, что дал "зеленый свет" первому платежу в размере почти 4,2 млрд евро для Украины в рамках Ukraine Facility. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выплаты ожидаются позже в этом месяце, пишет УНН.
Детали
"Украина должна получить около 4,2 млрд евро средств после того, как Совет (ЕС) дал зеленый свет первому регулярному платежу грантов и кредитов в рамках Ukraine Facility ЕС для поддержки макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления", - подтвердили в евроинституции.
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В принятом сегодня решении Совет ЕС, как сообщается, "пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в Плане Украины для получения средств, которые будут выплачены из Ukraine Facility. Эти реформы охватывают государственное финансовое управление, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование". Совет ЕС, как указано, также подчеркнул "важность выделения денег как можно быстрее, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине".
Сегодня сделан важный шаг вперед! Благодарен Совету ЕС за принятие решения о выплате первого регулярного транша в рамках Ukraine Facility. Поддержка в размере 4,2 млрд евро имеет важное значение для восстановления, восстановления и модернизации Украины. Выплаты ожидаем позже в этом месяце. Вместе мы восстанавливаем и укрепляем Украину!