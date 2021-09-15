Винзавод в элитном районе Одессы продан за 234 миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Имущество винзавода “Одессавинпром” продано 14 сентября на аукционе Фондом госимущества Украины.
Детали
В состав имущественного комплекса входят 97 объектов недвижимости. Большая часть из них находится в престижном районе на Французском бульваре.
Победителем стало ООО “Каплор 7”, предложившее за здания и сооружения завода 234 миллиона 900 тысяч гривен.
Фирма была зарегистрирована в 2017 году и занималась оптовой торговлей текстилем и другими промышленными товарами. Но в июле 2021 года фирма сменила владельца и род деятельности на производство виноградных вин, а также дистилляцию и смешивание спиртных напитков.
Торги, в которых принимали участие 12 претендентов, прошли всего 3 раунда, причём фирме-победителю пришлось поднимать цену всего один раз на 800 тысяч гривен.
Земельные участки, на которых размещены здания комплекса, не являются частью актива, но владелец будет иметь первоочередное право на их оформление. Новый владелец по договору в течение трех лет будет обязан сохранить профиль деятельности комплекса (производство натуральных вин) и социальные гарантии работникам завода. Также он обязан будет заключить охранный договор на памятник архитектуры местного значения — здание Совхозвинтраста, построенное в 1895 году.
Отметим, что интерес к земле завода давно проявляют застройщики. Комплекс мог перейти строительной компании “Эталон-Буд”, которая победила на мартовском аукционе, предложив максимальную цену за аренду. Тогда руководитель регионального отделения ФГИУ Александр Славский утверждал, что фонд обяжет строительную компанию сохранить производство винодельческой продукции. Вскоре после этого, действующий арендатор воспользовался преимущественным правом на продолжение аренды, согласившись на увеличение арендной платы до 751 347 грн в месяц. По данным пресс-службы ЧАО “Одессавинпром” сейчас на предприятии работает больше 200 человек. В год здесь производится около 12 млн бутылок шампанского.