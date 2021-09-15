Винзавод в елітному районі Одеси проданий за 234 мільйони гривень

Деталі

До складу майнового комплексу входять 97 об’єктів нерухомості. Велика частина з них знаходиться в престижному районі на Французькому бульварі.

Переможцем стало ТОВ “Каплор 7”, яке запропонувало за будівлі та споруди заводу 234 мільйона 900 тисяч гривень.

Фірма була зареєстрована в 2017 році і займалася оптовою торгівлею текстилем і іншими промисловими товарами. Але в липні 2021 року фірма змінила власника і рід діяльності на виробництво виноградних вин, а також дистиляцію і змішування спиртних напоїв.

Торги, в яких брали участь 12 претендентів, пройшли всього 3 раунду, причому фірмі-переможцю довелося піднімати ціну всього один раз на 800 тисяч гривень.

Земельні ділянки, на яких розміщені будівлі комплексу, не є частиною активу, але власник матиме першочергове право на їхнє оформлення. Новий власник за договором протягом трьох років буде зобов’язаний зберегти профіль діяльності комплексу (виробництво натуральних вин) і соціальні гарантії працівникам заводу. Також він зобов’язаний буде укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення — будинок Совгоспвинтрасту, побудований у 1895 році.

Зазначимо, що інтерес до землі заводу давно проявляють забудовники. Комплекс міг перейти будівельної компанії “Еталон-Буд”, яка перемогла на березневому аукціоні, запропонувавши максимальну ціну за оренду. Тоді керівник регіонального відділення ФДМУ Олександр Славський стверджував, що фонд зобов’яже будівельну компанію зберегти виробництво виноробної продукції. Незабаром після цього, діючий орендар скористався переважним правом на продовження оренди, погодившись на збільшення орендної плати до 751 347 грн на місяць. За даними пресслужби ПАТ “Одесавинпром” зараз на підприємстві працює більше 200 осіб. У рік тут виробляється близько 12 млн пляшок шампанського.