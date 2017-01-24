Виновника смертельного ДТП приговорили к пяти годам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Днепропетровской области пьяный водитель, сбивший на обочине пешехода, проведет пять лет за решеткой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что в декабре 2015 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Коминтерна с. Елизаветовка Петриковского района на автомобиле "ВАЗ-2102", выехал на правую обочину и совершил наезд на пешехода. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Не останавливаясь, водитель поехал дальше, однако через 500 метров въехал в забор жилого дома.
Свою вину злоумышленник признал полностью.
Суд полностью согласился с доводами государственного обвинения и назначил водителю наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.