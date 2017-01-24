Винуватця смертельної ДТП засудили до п'яти років

Встановлено, що у грудні 2015 року обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись по вулиці Комінтерна с. Єлизаветівка Петриківського району на автомобілі “ВАЗ-2102”, виїхав на праве узбіччя та скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм молодий чоловік помер на місці. Не зупиняючись, водій поїхав далі, проте через 500 метрів в’їхав у паркан житлового будинку.

Свою вину зловмисник визнав повністю.

Суд повністю погодився з доводами державного обвинувачення та призначив водію покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.