Виновника ДТП, в котором погибли 4 военных, арестовали в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Виновника ДТП, в котором погибли четыре военных арестовали на 60 суток без права внесения залога в Николаевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Вчера, 22 ноября, на 225 км автодороги "Ульяновка-Николаев", в районе въезда в город Николаев, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре бойца 406 артиллерийской бригады.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины.
Установлено, что водитель грузового автомобиля "Scania R380 LA" с полуприцепом, выезжая с автозаправочной станции на автодорогу, не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил дорогу автомобилю "OPEL Vectra" с военными, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля "OPEL Vectra" от полученных травм погибли.
Водитель грузовика задержан в порядке ст.208 УПК Украины и по согласованию с процессуальным руководителем сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления.
Учитывая тяжесть последствий преступления, следователем согласовано с процессуальным руководителем ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.