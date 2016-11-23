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Винуватця ДТП, в якій загинуло 4 військових, заарештували на Миколаївщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Винуватця ДТП, у якій загинуло четверо військових, заарештували на 60 діб без права внесення застави на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Винуватця ДТП, в якій загинуло 4 військових, заарештували на Миколаївщині

Вчора, 22 листопада, на 225 км автодороги “Улянівка-Миколаїв”, в районі в’їзду до міста Миколаєва, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло четверо бійців 406 артилерійської бригади.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей) КК України.

Встановлено, що водій вантажного автомобіля “Scania R380 LA” з напівпричепом, виїжджаючи з автозаправної станції на автодорогу, не переконався в безпеці свого маневру та не надав дорогу автомобілю “OPEL Vectra” з військовими, що рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення. В результаті автопригоди водій та троє пасажирів автомобіля “OPEL Vectra” від отриманих травм загинули.

Водія вантажівки затримано у порядку ст.208 КПК України та за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Зважаючи на тяжкість наслідків злочину, слідчим погоджено із процесуальним керівником клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

 

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