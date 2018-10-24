Вино предотвращает развитие рака легких - ученые

Ученые проводили эксперимент на мышах в течение 26 недель. Итоги эксперимента свидетельствует о том, что ресвератрол способен уменьшить размеры опухолей при онкологических заболеваниях на 45%.

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Исследователи также давали ресвератрол мышам, которые не были больны раком. В итоге выяснилось, что вещество помогает предотвратить онкологические заболевания в 87% случаев.

Примечательным является то, что мыши не употребляли ресвератрол в виде таблеток или микстуры. Они вдыхали пары. Так препарат достигает легких за считанные секунды, а при попадании в желудок разрушается за несколько минут, не достигнув цели, объяснили исследователи.

“Ресвератрол может выполнять профилактическую роль против развития рака легких”, — резюмировал автор исследования, профессор Мюриэль Куэнда.

Как писал УНН, 70-летняя британка Норма Уильямс, живущая в Италии, выглядит на 30. Своим рецептом вечной молодости она считает красное вино и занятия спортом.

Также напомним, что в Украине растет потребления вина отечественного производства. По словам экспертов рынка, по качеству оно ничем не уступает аргентинскому и чилийскому.

Согласно опросу “Коктебель”, украинцы предпочитает больше полусладкое вино, тогда как потребители в ЕС чаще отдают предпочтение сухому вину.