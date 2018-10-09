Как дожить до 99 лет: ученые назвали чудо-напиток и его дозу

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Люди, которые употребляют около двух бокалов вина в день, меньше подвержены преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, передает УНН со ссылкой на Independent.

Отмечается, что на протяжении 15 лет ученые анализировали данные о ежедневных привычках 1 тыс. 700 человек в возрасте 90-99 лет.

В итоге, американцы пришли к выводу, что умеренное потребление вина (не больше двух бокалов в день) снижает шансы преждевременной смерти на 18%.

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На долголетие также влияют наличие в жизни человека хобби и регулярных физических нагрузок. Регулярная физическая активность от 15 до 45 минут в день снижает риск ранней смерти на 11%, отметили ученые.

Напомним, как писал УНН, 70-летняя британка Норма Уильямс, живущая в Италии, выглядит на 30. Своим рецептом вечной молодости она считает красное вино и занятия спортом. 

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