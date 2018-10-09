Як дожити до 99 років: вчені назвали диво-напій та його дозу

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Люди, які вживають близько двох келихів вина в день, менше схильні до передчасної смерті. До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету, передає УНН з посиланням на Independent.

Відзначається, що протягом 15 років вчені аналізували дані про щоденні звички 1 тис. 700 осіб у віці 90-99 років.

У підсумку, американці прийшли до висновку, що помірне споживання вина (максимум двох келихів в день) знижує шанси передчасної смерті на 18%.

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На довголіття також впливають наявність в житті людини хобі та регулярних фізичних навантажень. Регулярна фізична активність від 15 до 45 хвилин в день знижує ризик ранньої смерті на 11%, відзначили вчені.

Нагадаємо, як писав УНН, 70-річна британка Норма Вільямс, яка живе в Італії, виглядає на 30. Своїм рецептом вічної молодості вона вважає червоне вино і заняття спортом.

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