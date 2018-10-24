Вино запобігає розвитку раку легенів - вчені

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Речовина під назвою ресвератрол, що міститься в шкірці червоного винограду і вині, зменшує розмір пухлин при онкологічних захворюваннях. До такого висновку прийшли вчені з Університету Женеви, передає УНН з посиланням на Daily Mail.