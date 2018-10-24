Вино запобігає розвитку раку легенів - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Речовина під назвою ресвератрол, що міститься в шкірці червоного винограду і вині, зменшує розмір пухлин при онкологічних захворюваннях. До такого висновку прийшли вчені з Університету Женеви, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Вчені проводили експеримент на мишах протягом 26 тижнів. Підсумки експерименту свідчить про те, що ресвератрол здатний зменшити розміри пухлин при онкологічних захворюваннях на 45%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як дожити до 99 років: вчені назвали диво-напій і його дозу
Дослідники також давали ресвератрол мишам, що не були хворі на рак. У результаті з'ясувалося, що речовина допомагає запобігти онкологічним захворюванням у 87% випадків.
Примітним є те, що миші не вживали ресвератрол у вигляді таблеток або мікстури. Вони вдихали пари. Так препарат досягає легенів за лічені секунди, а при попаданні в шлунок руйнується за кілька хвилин, не досягнувши мети, пояснили дослідники.
"Ресвератрол може виконувати профілактичну роль проти розвитку раку легенів", - резюмував автор дослідження, професор Мюріель Куенда.
Як писав УНН, 70-річна британка Норма Вільямс, яка живе в Італії, виглядає на 30. Своїм рецептом вічної молодості вона вважає червоне вино і заняття спортом.
Також нагадаємо, що в Україні зростає споживання вина вітчизняного виробництва. За словами експертів ринку, за якістю воно нічим не поступається аргентинському і чилійському.
Згідно з опитуванням "Коктебель", українці надають перевагу напівсолодкому вину , тоді як споживачі в ЄС - сухому.