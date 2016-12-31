Винницкие полицейские закрыли нелегальное игорное заведение
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В четверг, работники Винницкого отдела полиции закрыли заведение, где под вывесками государственных лотерей предоставлялись услуги игорного бизнеса, сообщили УНН-Центр в ГУ НП в Винницкой области.
Как рассказал начальник Винницкого отдела полиции Анатолий Присяжнюк во время проведения санкционированного обыска правоохранители изъяли 10 системных блоков, 5 мониторов, 5 оптических манипуляторов, клавиатуры сетевые адаптеры, флеш накопители и более 3000 гривен, полученных незаконным путем из игроков.
Изъятое оборудование направлено на экспертизу.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.