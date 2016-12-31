Вінницькі поліцейські закрили нелегальний гральний заклад
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. У четвер, працівники Вінницького відділу поліції закрили заклад, де під вивісками державних лотерей надавалися послуги грального бізнесу, повідомили УНН-Центр у ГУ НП у Вінницькій області.
Як розповів начальник Вінницького відділу поліції Анатолій Присяжнюк, під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 10 системних блоків, 5 моніторів, 5 оптичних маніпуляторів, клавіатури мережеві адаптери, флеш накопичувачі та понад 3 000 гривень, отриманих незаконним шляхом з гравців.
Вилучене обладнання направлено на експертизу.
Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.