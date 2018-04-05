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Винник рассказал, как долго КСУ будет рассматривать обжалование закона о реинтеграции

Винник рассказал, как долго КСУ будет рассматривать обжалование закона о реинтеграции

Киев  •  УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. При рассмотрении закона о реинтеграции Донбасса были максимально соблюдены все положения и нормы регламента, поэтому есть надежда, что Конституционный суд станет на сторону Верховной Рады. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Иван Винник, передает корреспондент УНН.

"Было направлено представление в КСУ относительно отмены закона о деоккупации Донбасса. С нашей стороны мы ожидали (это - ред.) и максимально придерживались требований при рассмотрении (законопроекта - ред.), даже уточняли некоторые нормы, с опечатками не попавшие в финальный текст. Поэтому мы комфортно себя чувствуем и думаем, что Конституционный суд станет на сторону Верховной Рады. Тем более это длительный период рассмотрения таких представлений - он будет длиться не менее года. Но относительно правовой позиции - мы считаем, что у нас хорошая правовая позиция, и оптимистично смотрим на эту ситуацию", - подчеркнул И.Винник.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса обжаловали в КСУ.

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