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Вінник розповів, як довго КСУ розглядатиме оскарження закону про реінтеграцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Під час розгляду закону про реінтеграцію Донбасу були максимально дотримані всі положення та норми регламенту, тож є сподівання, що Конституційний суд стане на бік Верховної Ради. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Іван Вінник, передає кореспондент УНН.

"Було направлено подання до КСУ щодо скасування закону про деокупацію Донбасу. З нашого боку ми очікували (це – ред.) і максимально дотримувались вимог під час розгляду (законопроекту – ред.), навіть уточнювали деякі норми, які з опечатками не потрапили в фінальний текст. Тому ми комфортно себе відчуваємо і думаємо, що Конституційний суд стане на бік Верховної Ради. Тим більше це тривалий період розгляду таких подань – він буде тривати не менше року. Але щодо правової позиції – ми вважаємо, що у нас гарна правова позиція, і оптимістично дивимось на цю ситуацію", - підкреслив І.Вінник.

Нагадаємо, закон про реінтеграцію Донбасу оскаржили в КСУ.

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