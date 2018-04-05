Вінник розповів, як довго КСУ розглядатиме оскарження закону про реінтеграцію

"Було направлено подання до КСУ щодо скасування закону про деокупацію Донбасу. З нашого боку ми очікували (це – ред.) і максимально дотримувались вимог під час розгляду (законопроекту – ред.), навіть уточнювали деякі норми, які з опечатками не потрапили в фінальний текст. Тому ми комфортно себе відчуваємо і думаємо, що Конституційний суд стане на бік Верховної Ради. Тим більше це тривалий період розгляду таких подань – він буде тривати не менше року. Але щодо правової позиції – ми вважаємо, що у нас гарна правова позиція, і оптимістично дивимось на цю ситуацію", - підкреслив І.Вінник.

Нагадаємо, закон про реінтеграцію Донбасу оскаржили в КСУ.