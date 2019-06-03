Винницкая область стала лидером выращивания домашней птицы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинские предприятия ускорили темпы выращивания домашней птицы. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, за первые четыре месяца 2019 года отечественными фермерами произведено 515,2 тыс. тонн птицы в живой массе. Это на 8,3% больше, чем в январе-апреле 2018 года.
Безусловным лидером по объемам выращивания птицы домашней является Винницкая область. Только за 4 месяца этого года предприятиями региона было произведено 168,8 тыс. тонн птицы в живом весе. Это 32,1% от всеукраинского показателя.
На втором месте - Черкасская область. Там было выращено 130,5 тыс. тонн птицы в живом весе.
Замыкает тройку лидеров Днепропетровская область с показателем в 83,7 тыс. тонн.
В прошлом году в Винницкой области было завершено строительство сразу трех новых животноводческих объектов на базе "Винницкой птицефабрики" агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Объем инвестиций в отрасль составил более 2 млрд грн. В 2018 году эта сумма была определена как крупнейший инвестпроект в АПК за последние годы.
В то же время, МХП в прошлом году стал лидером производства и экспорта украинской курятины за границу, обеспечив Украину 450 млн долл. валютной выручки.