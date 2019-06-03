Вінниччина стала лідером вирощування свійської птиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Українські підприємства прискорили темпи вирощування свійської птиці. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, за перші чотири місяці 2019 року вітчизняними фермерами вирощено 515,2 тис. тонн птиці у живій масі. Це на 8,3% більше, ніж у січні-квітні 2018 року.
Безумовним лідером за обсягами вирощування птиці свійської є Вінниччина. Тільки за 4 місяці цього року підприємствами регіону було вирощено 168,8 тис. тонн птиці у живій вазі. Це 32,1% від всеукраїнського показника.
На другому місці — Черкащина. Там було вирощено 130,5 тис. тонн птиці у живій вазі.
Замикає трійку лідерів Дніпропетровська область із показником у 83,7 тис. тонн.
Нагадаємо, минулого року на Вінниччині було завершено будівництво відразу трьох нових тваринницьких об'єктів на базі "Вінницької птахофабрики" агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП). Обсяг інвестицій в галузь становив понад 2 млрд грн. У 2018 році ця сума була визначена як найбільший інвестпроект в АПК за останні роки.
Водночас, МХП минулого року став лідером виробництва й експорту української курятини закордон, забезпечивши Україну 450 млн дол. валютної виручки.