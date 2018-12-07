Виновные в уничтожении военного аэродрома в Чорткове до сих пор не наказаны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Действующий военный аэродром с боевыми современными самолетами и другой техникой спецназначения в Чорткове на Тернопольщине был уничтожен в 2005 году. Виновные в уничтожении стратегического военного объекта до сих пор не наказаны, передает УНН.
Как сообщает golos.ua, причины уничтожения мощного военного аэродрома в Чорткове до сих пор не ясны. Аэродром ликвидировали в 2005 году в бытность Анатолия Гриценко министром обороны. В короткие сроки взлетная полоса была демонтирована, самолеты, которые могли еще эксплуатироваться, порезали на металл. Остатки оборудования было разграблены. Почему у руководителей министерства возникло решение о ликвидации аэродрома, до сих пор непонятно.
По данным СМИ, ликвидация аэродрома в 2005 году стала настоящей трагедией для местных военных летчиков и удивила даже местных чиновников. Когда стало известно о решении оборонного ведомства расформировать воинскую часть, Чортковскому райсовету предложили рассмотреть вопрос о принятии в коммунальную собственность аэродрома. Специально созданная комиссия посетила аэродром и обнаружила, что там демонтируют объекты управления и обеспечения воздушного движения, радионавигации и посадки, электротехническое оборудование. Однако пришли к выводу, что работы проводились без соблюдения установленного законодательством порядка.
Получив выводы комиссии о состоянии дел в Чортковском аэродроме, тогдашний председатель Тернопольской ОГА Иван Стойко направил письмо министру обороны Украины Анатолию Гриценко и отметил, что, по его мнению, ликвидация аэродрома в Чорткове не способствует реализации государственной политики по сохранению имущества и развитию авиационного транспорта Украины, а также ставит под сомнение целесообразность передачи аэродрома в коммунальную собственность.
Как пишет издание, сегодня Чортковский аэродром представляет печальное зрелище. Горожане считают, что военных руководителей, которые принимали решение об уничтожении аэродрома в Чорткове, нужно привлечь к ответственности.