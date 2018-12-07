Винні у знищенні військового аеродрому в Чорткові досі не покарані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Діючий військовий аеродром з бойовими сучасними літаками та іншою технікою спецпризначення в Чорткові на Тернопільщині був знищений в 2005 році. Винні в знищенні стратегічного військового об'єкта до сих пір не покарані, передає УНН.
Як повідомляє golos.ua, причини знищення потужного військового аеродрому в Чорткові досі не ясні. Аеродром ліквідували в 2005 році під час перебування Анатолія Гриценка міністром оборони. У короткі терміни злітна смуга була демонтована, літаки, які могли ще експлуатуватися, порізали на метал. Залишки обладнання було розграбовано. Чому у керівників міністерства виникло рішення про ліквідацію аеродрому, до сих пір незрозуміло.
За даними ЗМІ, ліквідація аеродрому в 2005 році стала справжньою трагедією для місцевих військових льотчиків і здивувала навіть місцевих чиновників. Коли стало відомо про рішення оборонного відомства розформувати військову частину, Чортківській райраді запропонували розглянути питання про прийняття в комунальну власність аеродрому. Спеціально створена комісія відвідала аеродром і виявила, що там демонтують об'єкти управління і забезпечення повітряного руху, радіонавігації і посадки, електротехнічне обладнання. Однак прийшли до висновку, що роботи проводилися без дотримання встановленого законодавством порядку.
Отримавши висновки комісії про стан справ на Чортківському аеродромі, тодішній голова Тернопільської ОДА Іван Стойко направив лист міністру оборони України Анатолію Гриценку і зазначив, що, на його думку, ліквідація аеродрому в Чорткові не сприяє реалізації державної політики щодо збереження майна та розвитку авіаційного транспорту України, а також ставить під сумнів доцільність передачі аеродрому в комунальну власність.
Як пише видання, сьогодні Чортківський аеродром являє собою сумне видовище. Жителі міста вважають, що військових керівників, які приймали рішення про знищення аеродрому в Чорткові, потрібно притягнути до відповідальності.