Виновные должны быть наказаны: Лубинец отреагировал на признание "вагнеровцев" в жестоких убийствах украинцев

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«Несомненно, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования. За военные преступления на территории нашей страны, виновные должны быть справедливо наказаны», – подчеркнул Лубинец.

Детали

Он добавил, что только по официальным данным в результате войны в Украине погибли 470 детей, 407 — пропавшие без вести, 19 384 ребенка — депортированы страной-агрессором. Однако эти цифры могут быть гораздо больше.

Дополнение

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на YouTube-канале опубликовал полуторачасовое интервью с двумя бывшими командирами подразделений пвк "вагнера", где они признаются в жестоких преступлениях против украинского населения в Соледаре и Бахмуте, включая подростков и детей, убитых по приказу главаря группировки Евгения Пригожина.