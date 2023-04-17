Винні мають бути покарані: Лубінець відреагував на зізнання “вагнерівців” у жорстоких вбивствах українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей — потрібно вжити всі необхідні заходи реагування та справедливо покарати усіх винних. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи зізнання екс-командирів пвк “вагнера” у навмисних вбивствах українського населення, передає УНН.
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“Безсумнівно, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей — потрібно вжити всі необхідні заходи реагування. За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані”, – наголосив Лубінець.
Деталі
Він додав, що тільки за офіційними даними через війну в Україні загинуло 470 дітей, 407 — зниклі безвісти, 19 384 дитини — депортовані країною-агресором. Проте ці цифри можуть бути набагато більшими.
Доповнення
Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін на YouTube-каналі опублікував півторагодинне інтерв'ю з двома колишніми командирами підрозділів пвк "вагнера", де вони зізнаються в жорстоких злочинах проти українського населення в Соледарі та Бахмуті, включно з підлітками та дітьми, вбитими за наказом очільника угруповання євгена пригожина.